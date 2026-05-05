El 15 de enero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Contradicción de Criterios 164/2025, estableciendo un precedente de gran relevancia: la cédula profesional electrónica es completamente válida para ejercer cualquier profesión, sin la necesidad de presentar fotografía o firma digital. Este fallo representa un avance significativo en la regulación del ejercicio profesional en el país, garantizando que los profesionistas puedan desempeñar sus funciones de manera legal y efectiva. El tribunal precisó que la finalidad esencial de la cédula profesional electrónica es acreditar que una persona cuenta con los estudios concluidos y el registro oficial necesarios para ejercer legalmente su profesión. Esta función se cumple indistintamente en formato físico o digital, siempre que el documento pueda ser verificado ante la autoridad competente. Para los profesionistas, este criterio representa una simplificación administrativa significativa: ya no resulta necesario gestionar, pagar ni esperar la expedición de una cédula en formato físico. El documento digital, disponible para su descarga a través del portal oficial de la Secretaría de Educación Pública, posee exactamente la misma validez legal. En este sentido, la Suprema Corte estableció que la cédula profesional electrónica emitida por la Dirección General de Profesiones otorga plena certeza jurídica. Como consecuencia, ningún empleador —ya sea del sector público o privado— puede rechazar este documento ni exigir su versión física como requisito para la contratación o acreditación profesional. El pleno del tribunal aclaró que la cédula profesional no está diseñada para funcionar como identificación oficial, por lo que no tiene la obligación de incluir elementos de identificación personal como foto o firma autógrafa. Su único propósito es certificar que la persona está legalmente autorizada para ejercer una profesión determinada. Esta distinción es fundamental: mientras que documentos como la credencial para votar, el pasaporte o la licencia de conducir sí requieren fotografía porque sirven para identificar a las personas, la cédula profesional solo acredita una habilitación académica y legal.