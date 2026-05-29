En el transcurso de este jueves, 28 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Jalisco a las 10.14 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 298 km al suroeste de Puerto Vallarta, con una profundidad de 10 kilómetros, latitud de 19.064° y una longitud de -107.565°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Se registra terremoto de magnitud 4.2 en la escala de richter en jalisco (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil informaron hoy recomendaciones ante sismos: durante el movimiento, agáchese, cúbrase y sujétese; aléjese de ventanas y objetos que puedan caer y no use elevadores; tras el evento, corte el gas y la electricidad si es seguro, mantenga una mochila de emergencia y atienda indicaciones oficiales.