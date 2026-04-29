En el transcurso de este miércoles, 29 de abril de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Chiapas a las 09.19 horas y ha tenido una magnitud de 4.3 en la escala de Richter. El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 42 km al sur de Mapastepec, con una profundidad de 91.2 kilómetros, latitud de 15.059° y una longitud de -92.897°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y dirígete a un espacio abierto si es posible. Si te encuentras en un edificio, agáchate, cúbrete y sujétate de un mueble resistente hasta que la sacudida termine. Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Evita usar el teléfono a menos que sea una emergencia para no saturar las líneas de comunicación.