El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este miércoles, 29 de abril de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.3 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 17.25 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 113 km al sureste de Salina Cruz, con una profundidad de 16.1 kilómetros, latitud de 15.336° y una longitud de -94.607°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las medidas de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación, identificar rutas de salida y contar con un kit de emergencia. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. Tras el sismo, se debe estar atento a posibles réplicas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.