En esta noticia Solo aplica a quienes aún no se jubilan

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es constitucional bajar el aguinaldo de futuros pensionados .

El máximo tribunal determinó que el ajuste no elimina el derecho, sino que modifica su monto dentro de lo que permite la Constitución, con base en principios de sostenibilidad financiera.

Solo aplica a quienes aún no se jubilan

El alcance de la medida es preciso: únicamente impacta al sistema estatal de Zacatecas, de 60 a 30 días al año para quienes se pensionen después de que la reforma entró en vigor.

Jubilados de Zacatecas podrán ver reducido su aguinaldo a la mitad por decisión de la Corte Suprema. Shutterstock

Quienes ya reciben pensión y quienes adquirieron ese derecho bajo el esquema anterior no se ven afectados. La Corte subrayó que la norma no puede aplicarse de forma retroactiva , lo que protege la certeza jurídica de los pensionados actuales.

Un criterio que podría replicarse en otros estados

La decisión responde a la presión financiera estructural que enfrentan los sistemas de pensiones estatales. El tribunal consideró el ajuste proporcional y necesario para evitar el colapso del sistema de Zacatecas, sin que ello implique violación al derecho a la seguridad social.

Suprema Corte falló a favor de recortar el pago de aguinaldo a la mitad en todos estos casos.

La medida aplica exclusivamente al sistema estatal y no modifica esquemas federales como el ISSSTE. Sin embargo, el criterio avalado por la Corte podría abrir la puerta a reformas similares en otras entidades con problemas financieros equivalentes.