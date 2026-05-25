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El lunes 25 de mayo arrancará con un panorama climático complejo en buena parte de Colombia. Los pronósticos apuntan a un episodio de inestabilidad que se extendería durante al menos 48 horas y que tendría como protagonistas a las tormentas eléctricas, los cambios repentinos de temperatura, el ingreso de aire seco y ráfagas de viento capaces de afectar la movilidad y las actividades al aire libre en distintas ciudades.

El fenómeno impactará especialmente a sectores del centro, Caribe, Eje Cafetero y zonas del oriente del país, donde ya se vienen registrando lluvias intermitentes y cielos cargados. En ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Fusagasugá, San Gil, Paipa y varias regiones de Antioquia y Santander se esperan chubascos tormentosos acompañados de nubosidad variable y humedad elevada.

¿Cuáles serán las zonas más afectadas por las tormentas eléctricas en Colombia?

Las proyecciones meteorológicas indican que los departamentos con mayor riesgo de lluvias intensas y actividad eléctrica serán Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Caldas, Risaralda y sectores del Meta y Casanare.

Bogotá tendrá una jornada marcada por lloviznas, ambiente frío y máximas cercanas a los 19 grados, mientras que ciudades como Bucaramanga y San Gil podrían registrar tormentas durante varios momentos del día. En el Eje Cafetero, especialmente en Pereira, Armenia y Manizales, la humedad seguirá aumentando y favorecerá la aparición de precipitaciones fuertes en horas de la tarde y la noche.

Se acerca el tormentón del año con 48 horas de tormentas eléctricas récord, aire seco y ráfagas de viento. Ideam / Editada con Canva

También habrá alertas sobre el comportamiento atmosférico en zonas del Caribe colombiano. Aunque Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Valledupar mantendrán temperaturas altas que podrían rondar entre los 33 y 35 grados, el choque entre el calor extremo y las corrientes húmedas podría generar tormentas aisladas con ráfagas repentinas.

¿Por qué habrá un cambio brusco del clima este lunes 25 de mayo?

El evento climático estará relacionado con la interacción entre masas de aire seco y corrientes cálidas y húmedas provenientes de distintas regiones del continente. Esa combinación crea condiciones ideales para el desarrollo de nubosidad densa, tormentas eléctricas y lluvias persistentes.

Además, el incremento de la humedad en varias capas de la atmósfera favorecerá la formación de células tormentosas capaces de generar relámpagos frecuentes y fuertes ráfagas de viento. En algunas zonas urbanas podrían presentarse caídas de árboles, interrupciones momentáneas del servicio eléctrico y dificultades en vías por acumulación de agua.

¿Qué ciudades tendrán más lluvia y viento durante las próximas 48 horas?

Entre las ciudades con mayor probabilidad de precipitaciones y tormentas aparecen:

Bogotá

Bucaramanga

Medellín

Pereira

Manizales

Armenia

Fusagasugá

San Gil

Villavicencio

Yopal

Quibdó

En Medellín y Bello se esperan lluvias intermitentes con aumento de nubosidad hacia la tarde. En Quibdó, una de las ciudades más lluviosas del país, el ambiente seguirá cargado de humedad y con alta probabilidad de tormentas eléctricas.

Por otro lado, Tunja y sectores altos de Boyacá podrían experimentar un descenso importante de temperatura, con máximas cercanas a los 13 grados y sensación térmica más baja por efecto del viento.

¿Cómo estará el clima en la Costa Caribe durante el tormentón?

Aunque el Caribe mantendrá temperaturas elevadas, el panorama no será completamente estable. Barranquilla, Soledad, Cartagena, Santa Marta y Maicao seguirán bajo un ambiente caluroso, pero con posibilidad de lluvias aisladas y tormentas cortas generadas por el choque térmico entre el calor acumulado y la humedad.

San Andrés también permanecerá bajo condiciones inestables, con presencia de nubosidad parcial, chubascos tormentosos y temperaturas superiores a los 32 grados.