Las expectativas económicas del país se mantienen a la baja.

En esta noticia Pronósticos por debajo del gobierno

Banorte, el banco más optimista sobre la expectativa de crecimiento de México, recortó su expectativa a 1.4% y se alineó con el resto del mercado, cuyo consenso se ubica en 1.1% hacia el cierre de este año, de acuerdo con la última encuesta de Citi.

La economía mexicana tuvo un inicio negativo en el primer trimestre del año, pues el Inegi confirmó una contracción de 0.6% entre enero y marzo, contra el último trimestre de este año.

(foto: Freepik).

Banorte recordó que con cifras originales, el PIB aumentó 0.2% anual en el primer trimestre, y señaló que si bien el resultado secuencial fue 15 puntos base superior al reporte trimestral, las actividades primarias resultaron en -1.7% t/t (-34puntos base), con la industria en -1.0% (+3 puntos base) y los servicios en -0.4% (+23 puntos base)

Además, el Indicador General de Actividad Económica (IGAE) avanzó 0.4% mensual y 1.4% anual, pero la industria estuvo arrastrada por la construcción y las manufactureras, aunque hubo un incremento en el sector servicios.

“Ante las condiciones externas y locales actuales, revisamos a la baja nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para 2026 a 1.4% desde 1.8%”, corrigió el banco.

Pronósticos por debajo del gobierno

Banorte se mantiene entre los organismo privados con los mejores pronósticos para este año, aunque todos están por debajo de las expectativas oficiales.

Por una parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene una expectativa de 2.3%, mientras que el Banco de México prevé un alza de 1.6% para el cierre de 2026.

En el segundo trimestre el país experimentará una aceleración regional de la actividad económica, especialmente en el sector de comercio y servicios, debido a la celebración del Mundial de Futbol que incia el 11 de junio.

La expectativa de crecimiento de diversas entidades económicas ponen un crecimiento adicional de 0.15 a 0.3 por ciento, provocado por la justa mundialista, aunque será un efecto limitado y regional.

México recibirá 13 partidos de 104 que integran la competencia que incluye a 48 equipos de los 5 continentes.

Los partidos se concentrarán en la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco, por lo que el impacto será muy local.