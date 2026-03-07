El frente frío 39, una línea seca y un canal de baja presión activarán tormentas severas con descargas eléctricas, granizadas y vientos intensos en el norte y noreste, con riesgo de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el noroeste, una circulación ciclónica y las corrientes en chorro mantendrán ambiente frío, rachas fuertes y potencial de nieve o aguanieve en sierras de Baja California desde la tarde del sábado y madrugada del domingo. Paralelamente, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, con humedad del Pacífico, Golfo y Caribe, favorecerán chubascos en oriente, sureste y Península de Yucatán, mientras persiste una onda de calor en zonas de Occidente, Sur y Sureste. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas enfrentarán lluvias fuertes, rayos, granizadas y rachas de 50 a 70 km/h; se prevén condiciones para torbellinos o tornados en el norte de esos estados. En Chihuahua y Durango continuarán vientos fuertes; en Sonora y Sinaloa habrá nublados parciales con chubascos aislados y rachas que pueden superar 40 a 60 km/h por la tarde. Veracruz presentará chubascos y Tabasco lluvias aisladas; en la Península de Yucatán se esperan intervalos de chubascos con actividad eléctrica y rachas de 40 a 60 km/h. Fuertes: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas (noroeste). Chubascos: Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Aisladas: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco. Rachas de 50–70 km/h: Baja California, Chihuahua, Durango; riesgo de torbellinos/tornados en Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste). Rachas de 40–60 km/h: Sonora, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Oleaje 2–3 m: costa occidental de Baja California; 1–2 m: costa occidental de Baja California Sur y litoral de Quintana Roo. Se esperan nevadas o aguanieve en sierras de Baja California desde la tarde del sábado y madrugada del domingo, con ambiente muy frío y heladas en cimas del noroeste. En la Mesa del Norte, amaneceres gélidos en sierras de Chihuahua y Durango; mínimas negativas y riesgo por reducción de visibilidad en carreteras por bancos de niebla. Mientras, la onda de calor continúa en zonas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e incluso parte de Chiapas; máximas pueden alcanzar de 35 a 45 °C en varios estados. 40–45 °C: Istmo de Oaxaca. 35–40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán. 30–35 °C: Coahuila, Durango, Querétaro, Hidalgo, suroeste del Estado de México y Quintana Roo. -10 a -5 °C con heladas: sierras de Chihuahua y Durango. -5 a 0 °C con heladas: sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México. 0 a 5 °C: sierras de Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca.