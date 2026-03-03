El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que este martes 3 de marzo marca el inicio de la etapa más severa de un sistema meteorológico complejo que combina frentes fríos, canales de baja presión y una persistente ola de calor. Las consecuencias abarcan desde inundaciones en zonas bajas hasta heladas en las cimas serranas del norte del país. Jalisco y Chiapas encabezan la lista de entidades bajo mayor riesgo este martes, con acumulados que podrían alcanzar entre 25 y 50 milímetros en puntos específicos. A estas se suman Durango, Colima, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se esperan chubascos moderados a fuertes durante la tarde y noche. Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y la Ciudad de México tendrán lluvias aisladas, aunque no exentas de riesgo local. El SMN advierte que las precipitaciones intensas pueden provocar crecidas en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. No solo la lluvia es protagonista. El frente frío número 38 —en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera— desencadenará vientos de consideración en distintas regiones. Campeche y Yucatán podrían registrar rachas de entre 50 y 70 km/h, mientras que en el norte —Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango— se esperan vientos similares con posibles tolvaneras. En el centro del país, estados como Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz tendrán rachas de entre 30 y 50 km/h. En la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec, el oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros de altura, poniendo en alerta a pescadores y navegantes. Mientras el temporal avanza, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantiene un ambiente extremadamente caluroso en el sur y occidente. Las temperaturas máximas más alarmantes —entre 40 y 45 °C— se concentrarán en el noroeste de Guerrero y los istmos de Oaxaca y Chiapas. Aunque el SMN prevé que este martes la ola de calor cederá en Durango occidental, el centro-sur de Jalisco, Morelos y el suroeste de Puebla, se mantendrá activa en el centro y suroeste de Michoacán, el centro de Guerrero, el sur y oriente de Oaxaca, y el occidente de Chiapas. En las zonas serranas del norte —particularmente Chihuahua y Durango— las madrugadas registrarán temperaturas de entre -10 y -5 °C con posibles heladas. El sistema meteorológico no se disipará en 24 horas. Según el pronóstico extendido a 96 horas del SMN, entre el miércoles 4 y el viernes 6 de marzo la probabilidad de lluvias y chubascos vespertinos se incrementará en gran parte del territorio nacional —exceptuando el noroeste—, con posible caída de granizo en estados del noreste, oriente, centro y occidente del país. Para el jueves y viernes, un nuevo actor entra en escena: el frente frío número 39 ingresará por el noroeste del país, asociado a la corriente en chorro subtropical, intensificando los vientos hasta rachas de entre 60 y 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango. El sureste mexicano, incluyendo la península de Yucatán, será la región más castigada por las lluvias fuertes durante todo el periodo.