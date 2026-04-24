El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos y el Centro de Predicción del Tiempo (WPC) mantienen bajo seguimiento un sistema de tormentas que se desarrollará durante las próximas 48 horas, con lluvias intensas y condiciones de marcada inestabilidad. Los informes oficiales indican que el fenómeno estará acompañado por precipitaciones persistentes, acumulados relevantes y períodos de viento que podrían intensificarse en distintos momentos del evento. De acuerdo con los análisis del WPC, el sistema presenta una dinámica atmosférica favorable para la formación de tormentas organizadas, con lluvias continuas que podrían generar acumulaciones significativas en lapsos cortos. El NWS advierte que este tipo de escenario puede provocar anegamientos, aumento en el nivel de ríos y arroyos, y reducción de la visibilidad en rutas, especialmente en zonas donde las precipitaciones se mantengan durante varias horas consecutivas. Los organismos oficiales no establecen ese valor como criterio de severidad, pero sí lo ubican dentro de un rango de vientos moderados a fuertes. El NWS define que una tormenta severa se alcanza cuando las ráfagas superan las 58 mph, por lo que valores cercanos a 42 mph pueden interpretarse como habituales dentro de tormentas comunes o como intensidades promedio en eventos de inestabilidad. Este nivel de viento se encuentra dentro de un rango que puede generar complicaciones, como movimiento de objetos sueltos, dificultades para circular y condiciones adversas en espacios abiertos. Los reportes del WPC señalan que el sistema continuará activo, con posibilidad de variaciones en la intensidad de las lluvias y el viento a lo largo de las 48 horas previstas. Los especialistas recomiendan seguir las actualizaciones oficiales del NWS, ya que las condiciones pueden modificarse rápidamente y dar lugar a episodios más intensos en determinadas zonas.