El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Conagua emitieron alertas por lluvias intensas, granizadas y riesgo de tormentas severas en gran parte del país durante el fin de semana. Se espera que la combinación de un frente frío, humedad tropical y sistemas activos genere acumulados significativos en zonas vulnerables. Las autoridades advierten que los fenómenos podrían provocar inundaciones, deslaves y afectaciones en vialidades. El llamado es a mantenerse informados y tomar precauciones ante posibles emergencias. El sur del país, especialmente Chiapas, registrará las precipitaciones más fuertes, con acumulados que podrían superar los 75 mm en periodos cortos. También se prevén lluvias fuertes en el noroeste, centro y península de Yucatán, con acumulados de 25 a 50 mm. El SMN señala que algunas lluvias estarán acompañadas de granizo y descargas eléctricas, sobre todo en el norte y centro. La entrada de humedad desde el Golfo de México, el Caribe y el Pacífico refuerza el desarrollo de tormentas severas. Las lluvias intensas podrían saturar los suelos y generar deslaves en regiones montañosas o inestables. En áreas bajas, existe riesgo de inundaciones súbitas, mientras que en el norte y noreste podrían registrarse vientos de 60–80 km/h y torbellinos aislados. El SMN y Conagua recomiendan seguir los reportes oficiales y mantenerse alejados de zonas de riesgo para minimizar cualquier peligro.