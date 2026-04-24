Las autoridades del servicio meteorológico advirtieron por el sostenimiento de las fuertes tormentas eléctricas e intensas lluvias en distintas regiones en los últimos días de la semana. Los pronósticos anticipan acumulados significativos de precipitaciones y condiciones de inestabilidad persistente. Según los informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) de Colombia, el avance de la temporada de lluvias sostiene las condiciones para el desarrollo de tormentas de variada intensidad. Las lluvias han golpeado en Colombia a lo largo de toda la semana y el viernes no será distinto. El fenómeno, que se repite en diferentes temporadas, ahora aparece acompañado de indicadores de riesgo que elevan el nivel de vigilancia en múltiples cuencas hidrográficas. Finalizando la semana, se espera que las lluvias continúen presentes en buena parte del territorio nacional. De acuerdo con las autoridades ambientales, existe una alta probabilidad de que El Niño se consolide en los próximos meses, un evento asociado al aumento de la temperatura del océano y a cambios en las dinámicas atmosféricas. Este fenómeno suele generar reducción de lluvias en varias regiones del país. El Ministerio de Ambiente explicó que “El Niño es un cambio en las dinámicas atmosféricas ocasionado por el aumento en la temperatura del océano”, lo que puede traducirse en periodos prolongados de sequía. Por ello, se recomienda el almacenamiento de agua para uso doméstico, agrícola y pecuario.