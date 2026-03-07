El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha notificado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Oaxaca a las 20.13 horas este viernes, 6 de marzo de 2026. Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 8 km al sureste de S Pedro Pochutla, con una profundidad de 32.7 kilómetros, latitud de 15.705° y una longitud de -96.401°. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, dirígete a un área abierta lejos de edificios y postes eléctricos. Después del temblor, verifica si hay heridos y proporciona ayuda si es seguro hacerlo. Mantente informado a través de la radio o el teléfono móvil y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Evita el uso innecesario del teléfono para no saturar las líneas de emergencia.