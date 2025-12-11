El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que entre el viernes 12 y sábado 13 de diciembre llegará el refuerzo de aire polar que intensificará los efectos del frente frío 20, afectando principalmente el norte y noreste del territorio nacional.

Para la temporada invernal 2025-2026 se pronosticó el ingreso de aproximadamente 48 sistemas frontales, y el número 20 podría convertirse en uno de los más severos hasta el momento.

Las zonas serranas de Chihuahua y Durango podrían registrar hasta -10 °C, mientras una nueva masa de aire polar intensificará el frente frío 20. Fuente: Shutterstock. Shutterstock

Las zonas serranas bajo amenaza de congelamiento extremo

La madrugada del viernes se perfila como la más gélida de la semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertó que las temperaturas mínimas podrían alcanzar entre -10 y -5 grados centígrados en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, con heladas severas que pondrán en riesgo a la población más vulnerable.

Las regiones montañosas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla también enfrentarán condiciones críticas con temperaturas entre -5 y 0 grados centígrados durante la madrugada. Mientras tanto, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca registrarán temperaturas de 0 a 5 grados en sus áreas elevadas.

El frente frío 20 se aproxima con vientos intensos y lluvia

Este miércoles, el frente frío 20 ya se encuentra cerca de la frontera noreste del país, generando rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para el jueves 11 de diciembre, el sistema frontal estará prácticamente sobre territorio mexicano, y entre viernes y sábado será reforzado por una potente masa de aire polar.

Este fenómeno meteorológico traerá consigo lluvias, intervalos de chubascos y vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el norte y noreste del país. Los expertos explican que un frente frío es el choque de dos masas de aire —una fría y una cálida— que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte, con una duración aproximada de entre cinco y siete días.

El SMN alertó por heladas severas y vientos de hasta 60 km/h ante la llegada del refuerzo de aire polar que impactará al norte y noreste del país. Fuente: archivo.

El frente frío 19 todavía castiga el sureste mexicano

Mientras el país se prepara para la llegada del frente frío 20, el sistema número 19 continúa afectando la península de Yucatán y el sureste mexicano con características de frente estacionario. Hoy se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada a este frente comenzará a modificar sus características térmicas en el transcurso del día, propiciando un ascenso gradual de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Sin embargo, este alivio será temporal antes de que el frente frío 20 imponga su dominio gélido sobre gran parte de México.