La CBP aclaró que también hay otras credenciales válidas para los controles migratorios habituales. A continuación, te contamos cuáles son y cómo funcionan.

El pasaporte y la visa americana suelen ser documentos indispensables para quienes planean viajar a Estados Unidos dado a que, salvo por determinadas excepciones , las autoridades migratorias los exigen en cada control para autorizar el ingreso.

Sin embargo, millones de viajeros logran cruzar la frontera hacia el territorio estadounidense de manera legal y segura, presentando otro tipo de documentación, siempre que el viaje se realice por tierra o por mar. Checa a continuación de qué papeles se tratan, y cómo esto puede facilitar el ingreso al país.

Que documentos pueden mostrarse en los controles para ingresar legalmente a Estados Unidos sin visa ni pasaporte

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los ciudadanos canadienses que ingresen a Estados Unidos por tierra o por mar no solo pueden usar su pasaporte para acreditar identidad; también tienen la posibilidad de mostrar cualquiera de las siguientes credenciales adicionales:

Permiso de conducir mejorado

Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS o FAST/EXPRESS

Tarjeta de inscripción en SENTRI

En general estos documentos pueden presentarse para realizar visitas de hasta 6 meses.

En el caso de los niños y adolescentes, los requisitos y documentos aceptados varían en función del tipo de viaje a realizar, por lo que se aconseja verificar el sitio web oficial de CBP antes de viajar.

¿Cuándo se necesita visa americana para ingresar a Estados Unidos?

Si bien Estados Unidos y Canadá mantienen un esquema de entrada flexible, donde los canadienses no requieren visa para hacer turismo, existen situaciones en las que sí deben tramitar una visa americana.

Esto aplica para comerciantes que viajan bajo la categoría Treaty Trader y para familiares de residentes permanentes que planean establecerse en territorio estadounidense.

Las autoridades aclaran que “no existe un tiempo mínimo que los canadienses deban esperar para volver a ingresar a Estados Unidos tras concluir su estadía”. Aun así, recomiendan demostrar ante los oficiales de CBP vínculos firmes con Canadá, especialmente cuando surja la sospecha de que intentan residir en EE.UU. sin declararlo.