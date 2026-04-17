El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó su vigilancia sobre los patrones de consumo de los contribuyentes. Y si, las compras de supermercado están en la mira. Gracias a tecnología de cruce de datos que vincula movimientos bancarios, facturas electrónicas y declaraciones fiscales, la autoridad puede detectar cuando lo que gastas no cuadra con lo que declaras que ganas. No importa si pagas en efectivo o con tarjeta de crédito: el rastro existe, y el SAT sabe leerlo. Esta es la pregunta que más sorprende a los contribuyentes. Muchos creen que pagar con tarjeta de crédito —y no con la de débito— los protege de la mirada fiscal porque “técnicamente es dinero prestado”. Error. El organismo público tiene acceso a la información que comparten las instituciones financieras sobre los movimientos de sus clientes. Cuando usas tu tarjeta de crédito en el supermercado ese gasto queda registrado. Si además solicitas factura, el dato llega directamente en tiempo real a través del CFDI. El problema surge cuando el nivel de gasto supera, de manera consistente, los ingresos que tienes declarados. La autoridad no te va a detener en la caja, pero sí puede enviarte una carta invitación o iniciar una auditoría si el algoritmo detecta una discrepancia que no tiene explicación lógica dentro de tu perfil fiscal. El SAT busca patrones, no gastos aislados. Estas son las situaciones que más riesgo generan: La buena noticia es que evitar problemas no requiere dejar de comprar ni de pedir facturas. Requiere orden. Lo primero y más importante es declarar todos tus ingresos, incluso los informales o esporádicos. Una venta por redes sociales, una consultoría puntual, un servicio prestado: todo suma y todo puede aparecer en el radar fiscal si no está correctamente reportado. Segundo, lleva un registro de tus gastos mensuales. No es burocracia: es tu mejor defensa si el SAT alguna vez pide explicaciones. Tercero, revisa con frecuencia tu buzón tributario. El SAT notifica antes de sancionar. Ignorar esas comunicaciones convierte un problema menor en uno mayor, porque los plazos para aclarar son estrictos.