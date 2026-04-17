Quienes realicen operaciones grandes con dinero en efectivo deberán adaptarse a una nueva exigencia que entra en vigor en julio de 2026. La medida afecta directamente a millones de cuentahabientes en todo el país y no distingue entre clientes de las instituciones financieras más grandes del país. Se trata de un cambio que, aunque podría parecer un simple trámite administrativo, responde a una problemática profunda que las autoridades ya no pueden ignorar. A partir del próximo 1 de julio de 2026, cualquier persona que desee depositar o retirar cantidades superiores a 140,000 pesos deberá presentar una identificación oficial vigente para poder completar la operación. Así lo confirmó Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), quien fue enfático: si el cliente no exhibe la documentación requerida en ventanilla, la institución financiera estará imposibilitada de procesar el movimiento, sin excepciones y sin importar si se trata de un cliente de años o de una cuenta reciente. La medida aplica tanto para depósitos como para retiros que superen ese umbral, lo que abarca desde transacciones comerciales de pequeñas empresas hasta movimientos personales de quienes, por diversas razones, prefieren operar con dinero en efectivo. Bancos como Banamex, BBVA México, Santander y Banco Azteca quedan automáticamente sujetos a esta disposición, que deberá implementarse de manera uniforme en todas sus sucursales a nivel nacional. Es importante destacar que el monto de 140,000 pesos no es acumulable por semana ni por mes: el requisito se activa en cada operación individual que supere esa cifra, por lo que un solo retiro de 150,000 pesos en la caja ya obliga al cuentahabiente a llevar su identificación. La ABM explicó que la nueva norma responde a tres objetivos concretos y urgentes: reducir los fraudes, disminuir los asaltos a personas que transportan grandes cantidades de efectivo y combatir el lavado de dinero, un fenómeno que en México representa uno de los mayores desafíos para las autoridades financieras y de seguridad pública. En cuanto al fraude, la verificación de identidad en operaciones de alto valor cierra una brecha que los delincuentes aprovecharon para suplantar a titulares de cuentas y vaciarlas en una sola visita a la sucursal. Al exigir una identificación oficial en el momento del retiro, el banco puede cruzar los datos del documento con los registros del cuentahabiente y detectar inconsistencias antes de entregar el dinero. Respecto a los asaltos, la lógica es diferente pero igualmente efectiva: cuando queda un registro formal de quién retiró una cantidad considerable, se genera un rastro que puede ser valioso en una investigación policial, lo que actúa como un desincentivo tanto para los delincuentes como para operaciones vinculadas al crimen organizado. En materia de lavado de dinero, la identificación obligatoria se convierte en una herramienta de trazabilidad. Las autoridades podrán vincular cada operación de alto valor con una persona física identificada plenamente, dificultando el uso del sistema bancario para reciclar recursos de procedencia ilícita. El incumplimiento no implica una sanción económica para el cliente, pero sí una consecuencia práctica inmediata e inapelable: el banco no podrá procesar la operación. Esto significa que quien se presente a retirar o depositar más de 140,000 pesos sin su credencial del INE, pasaporte u otra identificación oficial reconocida, deberá retirarse de la sucursal sin haber completado el trámite, independientemente del tiempo que haya esperado en fila o de la urgencia de la operación. Con menos de dos meses para la entrada en vigor de la medida, los especialistas recomiendan tomar previsiones desde ahora. El primer paso es verificar que la identificación esté vigente: una credencial del INE vencida no será aceptada, y los trámites de renovación ante el INE pueden tardar varias semanas dependiendo de la disponibilidad de citas en cada entidad federativa. Quienes utilicen pasaporte como identificación también deben revisar su fecha de caducidad. Por último, vale la pena recordar que este tipo de operaciones de alto valor también pueden ejecutarse a través de transferencias electrónicas o cheques, modalidades que no requieren presencia física en sucursal y que evitan por completo la restricción.