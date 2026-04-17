Con la llegada de la primavera y el aumento de temperaturas, mosquitos, moscas y cucarachas regresan a los hogares. En jardines y balcones, pulgones, ácaros y gorgojos también amenazan las plantas. Antes de recurrir a productos químicos, existe una alternativa que probablemente ya está en la cocina: el laurel. Esta planta mediterránea contiene compuestos volátiles como el cineol y el eugenol que actúan como repelentes naturales. Su aroma, agradable para los humanos, resulta intolerable para la mayoría de las plagas domésticas y de jardín. La aplicación más sencilla no requiere preparación: basta colocar hojas cerca de puertas, ventanas y rejillas de ventilación para crear una barrera aromática. También se puede colocar en el cajón de los cubiertos. Esta opción es económica, no tóxica y puede renovarse cada semana para mantener su efectividad. Para proteger el jardín se necesitan 300 gramos de laurel fresco —o 200 si es seco— triturados para liberar sus compuestos activos. Se agregan a una olla con agua, se llevan a ebullición y se dejan reposar tapados durante 24 horas. Luego se filtra la mezcla, se diluye con un poco más de agua y se vierte en un pulverizador. Su principal ventaja frente a los insecticidas comerciales es que no contiene químicos que interfieran con el crecimiento de las plantas ni dejen residuos en el suelo. Además, su costo es mínimo comparado con cualquier producto de ferretería o jardinería. La aplicación debe concentrarse en las zonas visiblemente afectadas, preferentemente por las tardes cuando el sol ya no es tan intenso. Se recomienda repetir el tratamiento tres o cuatro días consecutivos y luego dejar reposar las plantas dos semanas antes de retomar el ciclo. El proceso puede repetirse hasta confirmar que la plaga desapareció por completo. Al ser un insecticida orgánico, no hay riesgo de dañar la planta por uso excesivo, lo que lo convierte en una opción ideal para huertos urbanos, balcones y jardines domésticos.