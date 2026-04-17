Atención a todos los ciudadanos que iniciaron el trámite migratorio a Canadá para participar de la Misión Comercial México-Canadá, según un comunicado de la Secretaría de Economía, quienes no entreguen su pasaporte dentro de las fechas establecidas podrían enfrentar retrasos significativos en su devolución, poniendo en riesgo su participación en la Misión Comercial México-Canadá. De acuerdo con el aviso oficial, el 23 de abril es la fecha límite para la entrega de pasaportes en el Centro de Atención de Visas, VAC. No cumplir con este plazo no implica perder el pasaporte para siempre, pero sí reduce considerablemente la probabilidad de recibirlo con la visa a tiempo antes de fechas clave, como inicios de mayo. El cronograma establece que el 16 de abril fue el último día para enviar solicitudes en línea, seguido del 20 de abril como fecha límite para registrar datos biométricos en oficinas autorizadas en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Posteriormente, el 22 de abril se fijó como el último día para que Canadá complete la evaluación de las solicitudes. Finalmente, el 30 de abril todos los integrantes de la delegación deberán contar con su visa o eTA aprobada, sin excepciones. Para quienes han tenido visa canadiense en los últimos 10 años o cuentan con visa vigente de Estados Unidos, existe la opción de tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (eTA), que suele aprobarse en minutos.