Desde esta semana, los usuarios del Tren Ligero de la Ciudad de México (CDMX) tendrán que anticipar sus traslados, ya que se implementará un ajuste en los horarios de operación en distintos tramos. La medida busca agilizar los trabajos de modernización en estaciones ubicadas al sur de la capital. El cambio afectará principalmente el servicio nocturno durante los próximos cuatro fines de semana, con el objetivo de concluir las obras antes de la reapertura total del sistema y así mejorar la calidad del servicio. Conoce los detalles de esta medida y evita problemas al trasladarte dentro de la capital. Las estaciones con modificaciones en su operación serán: Como alternativa, el Gobierno capitalino habilitará unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para apoyar en el traslado de los usuarios. De lunes a viernes, el Tren Ligero funcionará de 05 a 22. A partir de las 22 y hasta las 23:30, el recorrido completo entre Tasqueña y Xochimilco será cubierto únicamente por camiones RTP en ambos sentidos, ya que las estaciones permanecerán cerradas. Durante el día, entre las 05 y las 22, también habrá servicio de RTP entre Tasqueña y Las Torres, en ambos sentidos, mientras que el tramo de Xochimilco a Las Torres continuará operando con normalidad mediante el Tren Ligero. Los cambios se mantendrán durante cuatro fines de semana consecutivos, tiempo en el que se prevé completar las obras relacionadas con la preparación rumbo al Mundial de 2026. Hoy en día, las ciudades de México que cuentan con sistemas de tren ligero en funcionamiento son principalmente la Ciudad de México, a través del Servicio de Transportes Eléctricos, y Guadalajara, en Jalisco, donde opera el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), conocido también como Tren Ligero o Metro. En otras ciudades como Puebla, Tijuana y Monterrey existen sistemas ferroviarios o de carácter turístico; sin embargo, el esquema formal de tren ligero urbano como tal opera principalmente en la Ciudad de México y Guadalajara.