La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este jueves que “la inflación está contenida, es decir, está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últimos 20 años”, afirmó. Según el INEGI, marzo de 2026 cerró con una inflación de 4.59%, impulsada principalmente por el encarecimiento del jitomate, la papa y el tomate. Para frenar el alza, el gobierno activó acuerdos con empresarios y cadenas de gasolineras para congelar el precio de la gasolina magna y subsidiar el diésel. Sin esa intervención, advirtió Sheinbaum, el litro de diésel podría llegar a costar hasta 35 pesos. También aseguró que sin el Paquete Contra la Inflación y Carestía, los precios de la canasta básica serían hasta 20% más altos. El gobierno, además, negocia con tiendas de autoservicio y productores para mantener la canasta básica en 900 pesos. Este jueves, Sheinbaum se reunió con comercializadores para verificar el cumplimiento de los acuerdos y explorar mecanismos de venta directa entre productores de jitomate y supermercados, eliminando intermediarios que encarecen el producto. El caso de la tortilla generó un cuestionamiento directo de la presidenta: el grano de maíz está en sus niveles históricos más bajos, pero el precio de la tortilla subió. “¿Por qué están aumentando el precio de la tortilla?”, preguntó Sheinbaum, quien convocó a harineras, nixtamalizadores, tortillerías y autoservicios a reunirse con el gobierno para revertir el incremento. La Procuraduría Federal del Consumidor monitorea en forma permanente los precios en tiendas de autoservicio. Sheinbaum subrayó que en varios productos el aumento no tiene justificación y que el organismo tiene instrucciones de actuar ante cualquier abuso, con foco especial en verduras y básicos de consumo diario. El alza en alimentos como el jitomate y la tortilla golpea con más fuerza a los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su gasto a la alimentación. La estrategia oficial apuesta por la negociación directa con el sector privado antes que por medidas regulatorias coercitivas, un enfoque que algunos economistas cuestionan por su efectividad a largo plazo. El gobierno de Sheinbaum llega al primer trimestre de 2026 con la inflación como uno de sus principales frentes de gestión. La presidenta reconoció el “ligero incremento” de marzo, pero insistió en que las medidas en curso son suficientes para evitar que la situación se salga de control.