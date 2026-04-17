Nuevos modelos internacionales advierten sobre la posible formación de un evento extremo del fenómeno conocido como El Niño, con características que algunos especialistas ya describen como un “Super Niño”. Aunque aún no hay confirmación oficial sobre su intensidad final, los escenarios más recientes apuntan a un evento que podría alterar de forma significativa los patrones de lluvia, temperatura y actividad ciclónica. Este tipo de fenómenos no solo impacta a nivel global, sino que también puede tener efectos concretos en México, desde lluvias intensas hasta periodos de sequía en distintas regiones. La preocupación crece especialmente por la posibilidad de un “gran diluvio” asociado a precipitaciones fuera de lo habitual. El fenómeno de El Niño ocurre cuando las temperaturas del Océano Pacífico ecuatorial aumentan por encima de lo normal, modificando la circulación atmosférica del planeta. En su versión más intensa —popularmente llamada “Super Niño”— estos cambios se potencian y generan efectos más extremos. Aunque el término no es oficial, se utiliza para describir eventos que superan los niveles habituales de intensidad. En esos casos, las consecuencias pueden incluir lluvias torrenciales en algunas zonas, sequías severas en otras y un aumento general de la temperatura global. La preocupación actual surge porque algunos modelos climáticos ya contemplan escenarios donde este fenómeno alcance niveles particularmente elevados, algo que no ocurre con frecuencia. De acuerdo con proyecciones climáticas recientes, el desarrollo de El Niño podría comenzar a lo largo del verano de 2026, intensificarse hacia el otoño y alcanzar su punto máximo durante el invierno 2026-2027. Especialistas que analizan estos modelos señalan que existe la posibilidad de un evento fuerte o incluso extremo. Sin embargo, también advierten que este tipo de pronósticos tiene un margen de incertidumbre, por lo que aún no se puede confirmar si se tratará efectivamente de un “Super Niño”. Lo que sí es claro es que las condiciones actuales del océano y la atmósfera están alineándose hacia un escenario favorable para su formación. Uno de los principales riesgos asociados a un evento intenso de El Niño es el aumento significativo de las lluvias en ciertas regiones. Esto podría traducirse en inundaciones, saturación de suelos y afectaciones en infraestructura. En México, los impactos varían según la zona, pero históricamente se observaron incrementos importantes en precipitaciones en algunas regiones, mientras que otras pueden enfrentar condiciones más secas. Además, el fenómeno puede alterar la temporada de huracanes y provocar eventos climáticos más extremos, lo que incrementa la necesidad de monitoreo constante. Por ahora, el escenario sigue en evolución. Los expertos coinciden en que hay señales claras del desarrollo de El Niño en 2026, pero la magnitud final del fenómeno —y si realmente se convertirá en un “Super Niño”— aún está por definirse.