La Ciudad de México se prepara para un episodio de lluvias intensas que podría marcar el día más complicado de la semana. De acuerdo con los últimos pronósticos, se espera un incremento significativo en la actividad de tormentas, con acumulados que podrían superar los 10 milímetros en pocas horas, principalmente durante la tarde. Las autoridades ya comenzaron a activar alertas ante el riesgo de encharcamientos, corrientes de agua y afectaciones en vialidades, especialmente en zonas con drenaje deficiente. Además, el fenómeno no llegará solo: estará acompañado de rachas de viento que podrían superar los 60 km/h, así como descargas eléctricas y posible caída de granizo. El punto crítico del clima llegará hacia el cierre de la semana, cuando se prevé el mayor desarrollo de tormentas en la capital. Durante la tarde, la combinación de calor acumulado y humedad favorecerá lluvias intensas en cortos periodos de tiempo. Estas precipitaciones no serán uniformes: las zonas más afectadas serán las alcaldías del sur y poniente, como Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras, donde los acumulados podrían ser significativamente mayores. En total, hacia el domingo, algunas áreas podrían registrar más de 20 milímetros de lluvia, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos severos, inundaciones puntuales y complicaciones en el tránsito. Más allá de la lluvia, uno de los principales riesgos será la intensidad de los fenómenos asociados. Las tormentas estarán acompañadas por rachas de viento que podrían derribar ramas, anuncios espectaculares e incluso árboles. Además, no se descarta la caída de granizo en distintos puntos de la ciudad, lo que podría afectar vehículos, techos y estructuras ligeras.