Estados Unidos ha establecido políticas que permiten a ciudadanos de más de 40 países ingresar sin visa convencional mediante el programa especial Visa Waiver Program (VWP) .

Este programa, conocido también como programa de Exención de Visa, se fundamenta en acuerdos internacionales y alianzas de seguridad entre el país norteamericano y otras naciones asociadas.

¿Qué es el Visa Waiver Program?

El Visa Waiver Program es una política que otorga una exención de visas, fundamentada en la colaboración en materia de seguridad entre Estados Unidos y los países que participan en este acuerdo.

Su objetivo primordial es simplificar los trámites internacionales para determinados viajeros, facilitando los viajes por motivos de negocios o placer a los Estados Unidos .

Para que un país pueda integrarse a este programa, es necesario que cumpla con requisitos establecidos por el gobierno, los cuales se enfocan en leyes de inmigración, la implementación de una ley antiterrorista y un nivel de confiabilidad de los documentos de viaje.

¿Quiénes están exentos de visa para ingresar a Estados Unidos?

Actualmente, más de 40 países se benefician de la Visa Waiver Program. Entre ellos se encuentran:

Alemania

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunei

Chile

Corea del Sur

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Islandia

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta, Mónaco

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

San Marino

Singapur

Suecia

Suiza

Taiwán.

La autorización ESTA: un requisito indispensable

Si bien los ciudadanos de los países miembros ya no requieren una visa tradicional para ingresar a Estados Unidos, existe un requisito fundamental que deben cumplir: obtener la autorización de viaje ESTA.

El ESTA (Electronic System Travel Authorization) es un sistema en línea que permite a los participantes del VWP obtener la autorización necesaria para ingresar sin visa.

Para obtener la autorización ESTA, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser titular de un pasaporte electrónico.

Postular a la autorización de viaje ESTA .

. Abonar los 21 dólares del trámite.

Ser ciudadano de un país incluido en el acuerdo.

Los ciudadanos que obtengan la autorización ESTA podrán ingresar a Estados Unidos por un lapso de hasta 90 días, ya sea por razones de negocios o de ocio.

La autorización ESTA tiene una vigencia de dos años o hasta que el pasaporte del solicitante expire, lo que suceda primero. Es fundamental señalar que esta autorización no se considera una visa de visitante.