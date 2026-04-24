En 2025, se evidenció que el turismo internacional experimentó un crecimiento notable en México. En respuesta a esta situación, el Gobierno implementó la compra internacional de boletos del Tren Maya, con el objetivo de facilitar la adquisición de pasajes desde cualquier parte del mundo, sin requerir la presencia física en las oficinas. Desde Palacio Nacional, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, comunicó que los pasajes estarán accesibles a través de FlixBus, una de las plataformas más destacadas en el mercado europeo. Cualquier viajero internacional tendrá la posibilidad de asegurar su lugar con hasta dos años de anticipación, eligiendo el día y horario conforme a la disponibilidad. La funcionaria precisó que en el último año se registró un incremento del 141% en el número de pasajeros extranjeros transportados, pasando de 40,350 en 2024 a 97,152 usuarios internacionales. FlixBus opera en más de 40 países y permite adquirir boletos de autobús y tren desde una única plataforma. Su integración como canal de venta del Tren Maya tiene como objetivo simplificar el acceso para turistas europeos interesados en explorar el sureste del país. Gracias a esta colaboración, los viajeros pueden consultar rutas, horarios y tarifas antes de su llegada a México, lo que refuerza la presencia del proyecto ferroviario en el mercado turístico internacional. El acuerdo constituye un avance estratégico en la promoción del sureste, al situar al Tren Maya como una plataforma de gran uso por parte de viajeros extranjeros. Asimismo, favorece el fortalecimiento de la conectividad y la economía en las siguientes entidades: El procedimiento es completamente digital: Para obtener información adicional sobre esta oportunidad, se recomienda acceder a los canales oficiales del Gobierno. Allí se podrán encontrar las actualizaciones pertinentes.