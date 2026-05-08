Este jueves se puso en marcha el operativo asociado a la alerta pública nivel rojo, que este año incorpora 800 nuevos cupos para personas evacuadas. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó que actualmente funcionan cinco centros de evacuados “con una capacidad muy superior a la que tuvimos el año anterior”. “Sumando los cupos nuevos que va a generar el Mides más la capacidad de los centros de evacuados, estamos por arriba de los 1.400 cupos para la alerta”, señaló Sánchez, y añadió que, al considerar todo el Sistema de Protección Social, la asistencia se extiende a “casi más de 9.000 personas”. Las autoridades remarcaron el crecimiento del operativo y la complejidad del fenómeno, por lo que anunciaron la búsqueda de “rutas de salida” y la coordinación interinstitucional para asegurar la atención de la población afectada. El despliegue incluye la apertura y acondicionamiento de centros de evacuados, la activación de prestaciones del Mides y el refuerzo de los mecanismos de identificación y asistencia de las personas en riesgo.