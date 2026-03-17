El fin del alquiler para miles de trabajadores del Estado comienza a tomar forma. Con un giro en la política de vivienda, el ISSSTE anunció que el FOVISSSTE no solo mantendrá los créditos, sino que los transformará para que realmente permitan acceder a una casa propia, especialmente a quienes menos ganan. El director general del ISSSTE, Martí Batres, fue contundente al explicar el cambio de rumbo: “vamos a seguir dando créditos pero el crédito va a estar diseñado de una manera diferente para que tenga un espíritu social”, dejando atrás el modelo que durante años dejó a muchos sin opciones reales en el mercado inmobiliario. Este replanteamiento responde a una problemática estructural. “Un trabajador que gana poquito… va al mercado inmobiliario y no encuentra nada, nada que le alcance, porque está carísimo”, explicó Batres, al justificar la necesidad de combinar créditos más justos con la construcción directa de vivienda. El ISSSTE confirmó que los créditos no desaparecerán, pero sí cambiarán su lógica. “Se mantendrán los créditos, pero con un enfoque social, para que cada vez más trabajadoras y trabajadores puedan acceder a una vivienda digna”, destacó la institución en su posicionamiento oficial. Este rediseño busca corregir años en los que el FOVISSSTE operó como una entidad financiera más. Batres recordó que “hace 30 años FOVISSSTE dejó de construir viviendas y se dedicó a dar créditos y créditos como si fuera un banco privado”, lo que limitó el acceso real a la vivienda. Como parte de esta transformación, el gobierno federal también retoma la edificación de casas. “FOVISSSTE va a volver a construir vivienda. Comenzamos en Puebla, donde ya tenemos suelo para una unidad habitacional”, anunció Batres, marcando el inicio de una nueva etapa para el instituto. El objetivo es atender directamente a los sectores más vulnerables. “Ahí vamos a ayudar a los trabajadores que ganan menos”, explicó el funcionario, subrayando que la falta de oferta accesible ha sido uno de los principales obstáculos para este grupo. A la par, se mantiene el compromiso de aliviar las cargas financieras heredadas. “Todas las deudas impagables las vamos a condonar”, reiteró Batres, consolidando una estrategia integral que no solo abre la puerta a nuevas viviendas, sino que también libera a miles de trabajadores de deudas que parecían no tener fin.