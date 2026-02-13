Conseguir la ciudadanía estadounidense es un objetivo significativo para numerosos inmigrantes; no obstante, el proceso de naturalización puede resultar lleno de desafíos. Entre los obstáculos más frecuentes se encuentran los requisitos legales que deben cumplirse, tales como el tiempo de residencia, el dominio básico del inglés y el conocimiento sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos. Además, el proceso puede ser extenso y costoso, lo que complica el avance para aquellos que enfrentan limitaciones económicas. Sin embargo, hay atajos poco recurrentes que pueden facilitar el camino. Uno de estos atajos está relacionado con el apellido, que, en caso de poseer linaje completamente americano, representa una ventaja en la accesibilidad de los trámites migratorios. Tener un apellido con raíces históricas en Estados Unidos no otorga automáticamente la ciudadanía, ya que es indispensable cumplir con ciertos criterios legales específicos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Sin embargo, estos apellidos de linaje americano pueden simplificar el proceso de verificación de antecedentes, lo que podría acelerar varios pasos de los trámites migratorios. A su vez, representa una gran ventaja para aquellos que tienen vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses, teniendo en cuenta que el patrocinio familiar es una de las vías más rápidas para acceder a la naturalización. Según expertos en inmigración, ciertos apellidos comunes en Estados Unidos presentan una mayor probabilidad de aparecer en bases de datos oficiales, lo que facilita los trámites migratorios. Entre estos apellidos se destacan: El proceso de naturalización para obtener la ciudadanía estadounidense no se limita únicamente al apellido, sino que es necesario demostrarlo mediante documentación y requisitos específicos, los cuales son: