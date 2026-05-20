En esta noticia Contra todo pronóstico

Pese al revuelo y la incertidumbre que ha causado el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) en los dos mandatos de Donald Trump en la Casa Blanca, la transición al nuevo acuerdo trilateral ha resultado más beneficiosa para México que su versión original, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994, aseguró Janeth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex.

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En conferencia de prensa, la especialista mencionó que después de la firma del TMEC, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, tanto en importaciones como exportaciones.

“México ha tenido una participación creciente respecto a otros países, dentro de todo lo que importa Estados Unidos. Es innegable que esta interacción se sigue reforzando”, aseguró.

La especialista comentó que en los últimos años, México ha registrado constantemente máximos históricos en materia de exportaciones, y especialmente hacia Estados Unidos.

“En la gran mayoría de los productos, si cumplimos con el TMEC, tenemos un arancel cero, lo que nos da una ventaja muy importante con el resto de los países que no tienen esa oportunidad de comercializar bajo términos similares, por lo que se genera una ventaja comparativa”, aseguró.

Contra todo pronóstico

La especialista dijo que pese a que se esperaba que México era el país más expuesto al “riesgo Trump”, después de su regreso a la Casa Blanca, las exportaciones han sido el motor que ha salvado la economía.

Las exportaciones han venido presentando un crecimiento acelerado, pues en el primer trimestre del año registraron un alza de 19% anual.

“Esto se explica por un incremento de poco más del 30% de las exportaciones no automotrices. También está habiendo una reconfiguración bastante visible en las exportaciones que está realizando México, pues las dirigidas a Estados Unidos aumentaron más de 33% anual, y al resto del mundo subieron más de 12% en los primeros tres meses del año”, aseguró.

Esto permitió que México marcara un máximo histórico de exportaciones en marzo.

Sin embargo, reconoció que las exportaciones automotrices se redujeron a 25.3% del total, el nivel más bajo desde 2009, al tiempo que las exportaciones no automotrices tuvieron la participación más alta desde ese mismo año.

“México mantiene la posición de ser el país que más vende productos a Estados Unidos”, un sitio que ocupa desde febrero de 2023, dijo Janeth Zamora.