La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que los estudiantes de nivel básico -preescolar, primaria y secundaria- tendrán un día de descanso adicional, en el marco de las vacaciones de Semana Santa. De acuerdo con el calendario oficial, el periodo vacacional de Semana Santa 2026 comenzó el pasado lunes 30 de marzo. Durante este tiempo, las escuelas permanecerán cerradas hasta el viernes 10 de abril. Las clases se reanudarán el lunes 13 de abril de 2026, por lo que la comunidad educativa tendrá un periodo de descanso obligatorio de catorce días seguidos, incluyendo fines de semana. A continuación, las fechas oficiales correspondiente al ciclo escolar 2025-2026. Estas fechas coinciden, en su mayoría, con los días de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Además, dentro del calendario escolar también se contemplan tres fines de semana largos. Las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), destinadas a la evaluación y planeación académica por parte del personal docente, se realizan el último viernes de cada mes. En esas fechas, los estudiantes no tienen clases: Además, se contemplan actividades administrativas adicionales, así como un taller intensivo durante el periodo vacacional de invierno. Se trata de un espacio de trabajo en el que participan directivos, docentes y personal educativo de las escuelas de nivel básico en México, con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Durante estas sesiones se analizan resultados académicos, se detectan áreas de oportunidad y se diseñan estrategias para fortalecer el desempeño de los estudiantes. Además, se promueve la capacitación continua del personal docente, la convivencia escolar y la organización interna de los planteles.