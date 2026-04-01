Las Becas del Bienestar tendrán un ajuste clave para este abril que recién arranca. Programas para el Bienestar acaba de anunciar que los apoyos de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se entregarán en un solo depósito correspondiente a dos bimestres. Esto implica un pago doble para estudiantes de nivel medio superior y superior. La medida fue confirmada por la Secretaría de Educación Pública, que explicó que el adelanto responde a la validación de matrículas. El beneficio alcanzará a millones de alumnos, quienes verán reflejado el monto acumulado directamente en su cuenta. El depósito de las becas se realizará de forma escalonada entre el 13 y el 24 de abril, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, como parte del esquema habitual de dispersión. Las autoridades recordaron que el dinero queda resguardado en la cuenta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día del depósito. El coordinador nacional, Julio León, explicó que “el depósito de los dos primeros bimestres de 2026 se juntó luego de completarse la carga de matrícula”, lo que permitió liberar los recursos de manera acumulada para todos los beneficiarios. En el caso de bachillerato, la Beca Benito Juárez otorgará “3 mil 800 pesos correspondientes a dos bimestres”, alcanzando a más de 4.1 millones de estudiantes. Este apoyo busca evitar la deserción escolar en nivel medio superior. Para universidad, Jóvenes Escribiendo el Futuro entregará “11 mil 600 pesos por los bimestres enero-febrero y marzo-abril”, beneficiando a 425 mil jóvenes. El gobierno de Claudia Sheinbaum reiteró que estos programas fortalecen la permanencia educativa.