Mayo llega con una noticia que impacta directamente en millones de familias: el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla hasta 9 días sin clases gracias a la combinación de feriados, suspensiones y fines de semana largos. Esta seguidilla de descansos genera un “triple fin de semana” que modifica la rutina escolar y también abre la puerta a viajes, descanso o actividades en casa. El mes comienza con el jueves 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajo, lo que abre la posibilidad de un primer descanso extendido si se combina con el viernes. El segundo receso llega a mitad de mes, el viernes 15 de mayo, con motivo del Día del Maestro, jornada en la que tampoco hay clases, generando automáticamente un fin de semana largo. Por último, el tercer descanso será el 29 de mayo, cuando se lleve a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases. En total, se suman 9 días sin actividades escolares en los que los estudiantes no deberán asistir. Como se mencionó, además de los feriados oficiales, el calendario de la SEP incluye fechas adicionales sin actividad escolar. Una de ellas es el viernes 29 de mayo, cuando se realiza la Junta de Consejo Técnico Escolar. Ese día, los docentes participan en reuniones internas de evaluación y planificación, por lo que los alumnos no asisten a clases. Al sumar estos días a los fines de semana normales, el total alcanza 9 días sin clases a lo largo del mes, lo que convierte a mayo en uno de los períodos con más pausas del ciclo escolar.