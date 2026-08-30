Ya es oficial | La CFE le quitará el subsidio a la luz a cientos de mexicanos y ahora tendrán que pagar más caro por este motivo

Los habitantes de algunas regiones de México deberán estar atentos a posibles cambios en el monto de sus recibos de luz a partir de noviembre. Esto se debe al término del subsidio de verano que aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante los meses de temperaturas más elevadas.

En estados como Sonora, Sinaloa, Baja California y Nayarit, octubre representa el último mes de la temporada de verano. A partir de noviembre comienza el periodo fuera de verano, por lo que dejan de aplicarse las condiciones preferenciales para determinados niveles de consumo eléctrico.

Ya es oficial | La CFE le quitará el subsidio a la luz a cientos de mexicanos y ahora tendrán que pagar más caro por este motivo

¿Cuándo termina el subsidio de verano de la CFE?

El subsidio de verano 2026 estará vigente hasta el cierre de octubre. En Sonora, por ejemplo, el periodo establecido comprende del 1 de abril al 31 de octubre de 2026.

Durante esta etapa, los hogares ubicados en zonas con altas temperaturas cuentan con tarifas especiales que buscan reducir el impacto del alto consumo que provoca el uso exagerado de aires acondicionados, ventiladores y otros aparatos de refrigeración.

Una de las tarifas utilizadas en estas regiones es la 1F, destinada a localidades donde la temperatura media mínima durante el verano alcanza los 33 grados.

El esquema contempla diferentes rangos de consumo y permite que una mayor cantidad de kilowatts-hora tenga un precio preferencial durante esta temporada.

Cambios en los recibos de luz de la CFE

En octubre también concluye la temporada de verano y entra en vigor el esquema correspondiente al periodo fuera de temporada. Como consecuencia, algunos usuarios podrían observar un incremento en el monto de su próximo recibo, incluso si su consumo se mantiene igual.

Esto no implica necesariamente que la CFE haya realizado un aumento generalizado en las tarifas. La diferencia puede explicarse por el cambio de las cuotas aplicables entre temporadas.

En consecuencia, una misma cantidad de electricidad consumida puede representar un costo distinto en noviembre respecto de los meses en los que estuvo vigente el subsidio.

¿Qué usuarios pagarán más caro la luz?

El cambio tendrá mayor impacto en los usuarios domésticos de las regiones donde se aplica el subsidio de verano, particularmente en determinadas localidades de:

Sonora

Sinaloa

Baja California

Nayarit

Por ello, se recomienda que los usuarios revisen la tarifa que aparece en su recibo y comparen sus niveles de consumo durante los meses de verano con los registrados a partir de noviembre.

Recomendaciones para pagar más barato la luz

Para mantener bajo control el gasto, es conveniente reducir el consumo eléctrico, especialmente cuando finaliza el periodo subsidiado. También se recomienda revisar el uso de:

Aire acondicionado

Refrigerador

Iluminación

Otros electrodomésticos

Es importante revisar los recibos de forma constante para identificar variaciones importantes. De esta forma, será posible determinar si un aumento en el pago se debe a un mayor consumo o al cambio de las condiciones tarifarias entre la temporada de verano y la de fuera de verano.