Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la comunicación de su Segundo Informe de Gobierno.

En su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso los avances del Plan México, que contempla inversiones por más de u$s 277,000 millones a 2030, frente a los retos de Pemex, donde la extracción exclusiva de crudo se mantiene cercana a 1.3 millones de barriles diarios y la producción nacional depende en 75% de gas importado.

En su cita en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó el lanzamiento de su proyecto insignia en política económica, con 200 proyectos para lo cual la administración federal publicó dos decretos que incluyen incentivos para el sector privado para que destinen parte de sus inversiones a 25 polos de desarrollo. En ese apartado, la presidenta dijo que ya hay 10 polos en desarrollo.

En la misma línea, destacó que ya están en operación 25 de los 100 parques industriales que se anunciaron como parte del Plan México.

A esto se suma la aprobación de 19 proyectos de inversión que representan un monto de u$s 3,760 millones.

Sheinbaum recordó que el Gobierno Federal aprobó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que además del paquete de incentivos, ordenó reducir y simplificar los tiempos y trámites.

Debido a esta ley, la presidenta señaló que se simplificaron y eliminaron 60% de los trámites, los requisitos bajaron 66% y disminuyó el tiempo promedio de respuesta a la mitad.

La ley establece que si las autoridades no emiten respuesta a los trámites después de 60 días, los proyectos quedan automáticamente aprobados.

Festeja “primavera laboral”

En su informe, la presidenta también destacó los avances que han reflejado en materia laboral y que incluyen el alza al salario mínimo, una mejora en el salario promedio y la disminución de la pobreza laboral.

Sheinbaum Pardo aseguró que durante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, los trabajadores viven una “primavera laboral”.

En materia de Salario Mínimo, destacó que este pasó de MXN $2,800 en 2018, hasta MXN $9,282 en 2026, lo que significa un alza de 231%.

El incremento acelerado al Salario Mínimo fue posible debido a la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que fue realizada durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Sin esa reforma, el incremento al Salario Mínimo no era posible, porque encarecería las multas y otros factores que estaban vinculados a esa unidad de medida.

Durante su sexenio, la presidenta destacó que el salario medio de la economía formal alcanzó un máximo histórico de MXN $20,212, al tiempo que la pobreza laboral se redujo a mínimos históricos.

Finalmente, destacó que también se aprobó la reforma que reduce la jornada laboral de manera gradual a un máximo de 40 horas, misma que terminará de implementarse en 2030.

Gasta un billón en asistencias sociales

La mandataria señaló que un billón de pesos del presupuesto federal es destinado a los “Programas del Bienestar”, que benefician a más de 42.8 millones de personas, principalmente, adultos mayores, madres solteras y niños.

Esto significa que prácticamente 1 de cada 3 mexicanos recibe al menos un apoyo social.

Soberanía energética

Finalmente, la mandataria mexicana destacó que en materia energética en dos años el país logró concluir la construcción de 6 plantas de gas natural, mientras que se restablecieron dos plantas hidroeléctricas.

La apuesta principal en materia energética durante este sexenio es recuperar el ritmo en la generación de energías renovables.

El objetivo del Gobierno Federal, recordó la mandataria, es integrar 32 mil megawatts (MW) de capacidad de generación, donde la participación de las energías renovables subirá de 24% a 38% al concluir el sexenio para que México cumpla con sus compromisos internacionales.

En este sentido, la presidenta destacó que el sector de energías renovables ya tiene aprobados 38 proyectos que representan una capacidad de 8,025 MW de capacidad de generación a lo que se suman 2,500 MW de almacenamiento y una inversión de u$s 10,500 millones.

A esto se suma el plan de inversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que destinará más de MXN $200,000 millones para el desarrollo de infraestructura de transmisión y distribución de energía.

En plena crisis de la mayor empresa del estado mexicano, Sheinbaum destacó que la deuda de Pemex se redujo en u$s 20,000 millones, a lo que se suma una producción total de 1.77 millones de barriles diarios, entre hidrocarburos líquidos, petróleo y el crudo que obtiene Pemex con sus socios, aunque la extracción de petróleo crudo exclusiva de Pemex tiende más hacia 1.3 millones de barriles.

Mientras tanto, el Sistema Nacional de Refinación procesa más de 1.5 millones de barriles diarios.

La mandataria insistió en el peso futuro que tendrá el fracking para obtener gas natural para México, al recordar que 75% del combustible que México necesita es importado y 90% del total se obtiene a través del fracking.

El balance de este Segundo Informe deja una radiografía contrapuesta: por un lado, una agenda económica impulsada por incentivos fiscales y proyecciones de inversión a largo plazo; por el otro, la ineludible realidad de un sector energético que resiente la baja producción propia de crudo, los compromisos de deuda de Pemex y una dependencia estructural del gas importado que el discurso oficial no logra saldar.