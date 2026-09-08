Llega el diluvio del siglo: un temporal histórico traerá lluvias sin pausa por más de 40 horas en estas regiones del país

Una tormenta negra se aproxima a México y podría generar condiciones meteorológicas adversas durante las próximas 48 horas, con lluvias intensas, fuertes rachas de viento, actividad eléctrica y posibles granizadas en distintas regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este martes, el monzón mexicano, combinado con condiciones de inestabilidad atmosférica en el noroeste del territorio nacional, favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y viento intenso en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Llega el diluvio del siglo: un temporal histórico traerá lluvias sin pausa por más de 40 horas en estas regiones del país SMN

Al mismo tiempo, una circulación ciclónica y varias vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera afectarán distintas zonas del país. A estos sistemas se sumará la onda tropical número 37, que avanzará sobre el sureste mexicano.

Como consecuencia, se esperan lluvias puntuales intensas en el sur y sureste de Guanajuato, además de chubascos y precipitaciones fuertes a muy fuertes en regiones del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Mientras las precipitaciones avanzan, las altas temperaturas estarán presentes en buena parte del norte del país, el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán. Además, seguirá activa la onda de calor en el centro y sur de Sinaloa, el centro, sur y este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas.

¿Cómo estará el clima este miércoles 8?

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante el miércoles. El monzón mexicano permanecerá sobre el noroeste del país, mientras que diversos canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos mantendrán el potencial de precipitaciones.

A esto se añadirá el avance de la onda tropical número 37 sobre el sur y occidente de México, lo que favorecerá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica en el noroeste, norte, oriente, sur y sureste, además de la península de Yucatán.

En algunas zonas del occidente y centro también existe posibilidad de caída de granizo. Las lluvias puntuales intensas podrían presentarse en áreas de:

Baja California Sur Sonora Sinaloa Nayarit Jalisco Colima

Además, una nueva onda tropical, la número 38, se aproximará a la península de Yucatán y posteriormente recorrerá el sureste mexicano, por lo que podría incrementar las condiciones favorables para lluvias en ambas regiones.

El calor tampoco dará tregua

Pese al escenario de lluvias, las temperaturas continuarán siendo calurosas a muy calurosas en el norte de México.

La onda de calor seguirá afectando el centro y sur de Sinaloa, el centro, sur y este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas. A partir del miércoles también comenzará a influir en el noreste de Baja California.

De esta manera, México enfrentará en las próximas horas un marcado contraste entre lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles granizadas en varias entidades, mientras otras regiones continuarán registrando temperaturas elevadas.