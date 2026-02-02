A partir de esta resolución no se podrán multar a vehículos en desuso por no tener verificación técnica (Fuente: archivo).

Determinados sectores de la población podrán realizar la verificación vehicular sin costo alguno, eliminando el pago del holograma y la prueba de emisiones de forma permanente. Esta iniciativa busca promover el cumplimiento de las normas ambientales sin impactar la economía de los grupos más vulnerables.

Aunque el programa de verificación es obligatorio para circular legalmente, las autoridades han establecido esquemas de exención económica para garantizar que todos los vehículos mantengan sus emisiones controladas sin representar una carga financiera para ciertos conductores.

Quiénes pueden acceder a la verificación gratuita

El acceso a la verificación gratuita no se aplica de manera universal, sino que está dirigido a segmentos específicos de la población. Los principales beneficiarios son las personas con discapacidad y los adultos mayores que posean credencial vigente de instituciones como el INAPAM, siempre y cuando el vehículo se encuentre registrado a su nombre.

Además, los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos conservan su condición de exención de pago, quedando liberados también de las restricciones de circulación durante días de alta contingencia ambiental.

Proceso y documentación requerida

La verificación vehicular consiste en una inspección técnica exhaustiva que incluye la medición de gases contaminantes como monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, además de una revisión físico-mecánica rápida para garantizar el funcionamiento eficiente del motor y el sistema de escape.

Al aprobar la evaluación, el conductor recibe el distintivo u holograma correspondiente que certifica el cumplimiento de las normas oficiales. Para los beneficiarios de la gratuidad, el sistema aplica el descuento del 100% de manera automática al momento de generar la cita en el portal oficial de cada estado.

Para acceder al beneficio, los interesados deben presentar la documentación original que acredite su condición de adulto mayor o discapacidad, acompañada de la tarjeta de circulación vigente del año 2026. Las autoridades han sido enfáticas en que el beneficio de gratuidad únicamente aplica durante el periodo que corresponde según el calendario oficial.

Si el propietario realiza la verificación fuera de tiempo o de forma extemporánea, perderá el subsidio y deberá pagar la multa correspondiente por incumplimiento