Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo determinante que representa un alivio para miles de automovilistas. Esta decisión judicial no solo pone límites a la actuación de las autoridades, sino que establece un precedente obligatorio sobre cómo deben notificarse y aplicarse las sanciones viales.

A partir de ahora, la arbitrariedad en el levantamiento de infracciones tiene un obstáculo legal de peso , garantizando que el ciudadano cuente con las herramientas necesarias para defenderse ante cobros que no cumplan con el debido proceso.

El fin de las multas arbitrarias: ¿Qué dictó la SCJN?

El núcleo del fallo radica en la legalidad de la notificación. La Corte determinó que muchas de las multas aplicadas actualmente carecen de los requisitos mínimos de fundamentación y motivación. Esto significa que si una autoridad de tránsito no logra acreditar de manera fehaciente que el conductor cometió la falta y que la notificación se realizó bajo los estándares legales, la multa puede ser declarada nula.

Este criterio es especialmente relevante en el contexto de las fotomultas y las boletas de infracción dejadas en el parabrisas. Según el máximo tribunal, el derecho a la audiencia y la seguridad jurídica del conductor deben prevalecer sobre el afán recaudatorio de las entidades locales.

Cómo este fallo protege tu bolsillo y tus derechos

La importancia de esta resolución no es menor, ya que obliga a las Direcciones de Tránsito de todo México a profesionalizar sus métodos de sanción. Los puntos clave que benefician a los ciudadanos son:

Mayor transparencia: Las autoridades están obligadas a detallar con precisión la falta cometida, sin ambigüedades.

Impugnación simplificada: Con este fallo, los recursos de revocación y juicios de nulidad tienen una base sólida para ganar contra multas mal integradas.

Freno al abuso: Se limita la capacidad de las autoridades para aplicar sanciones “en bloque” que no respeten el derecho individual de cada conductor.

Si recibes una notificación que consideras injusta o que no cumple con los datos correctos de tu vehículo, este fallo de la Suprema Corte es tu mejor defensa. Es fundamental que los automovilistas conozcan que ya existe un respaldo jurídico de nivel constitucional para evitar el pago de infracciones que no sigan las reglas de la ley.