El trámite de la verificación vehicular será gratis para todos estos conductores en Jalisco.

El inicio de año trae consigo nuevas disposiciones en materia ambiental y movilidad. En este 2026, una de las noticias más relevantes para los automovilistas es la confirmación de que ciertos sectores de la población podrán realizar la verificación vehicular de forma gratuita, eliminando el costo del holograma y la prueba de emisiones.

Esta medida busca incentivar el cumplimiento de las normas ambientales sin afectar la economía de los grupos más vulnerables. Aunque el programa de verificación es obligatorio para circular, las autoridades han diseñado esquemas de exención para facilitar que todos los vehículos mantengan sus emisiones bajo control.

Quiénes pueden acceder a la verificación vehicular gratuita

El acceso a la verificación gratuita no es universal, sino que está dirigido a segmentos específicos de conductores. Los principales beneficiados son las personas con discapacidad y los adultos mayores que cuenten con su credencial vigente de instituciones como el INAPAM, siempre que el vehículo esté registrado a su nombre.

Cuál es el calendario de verificación vehicular en 2026 Sedema

Asimismo, los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos mantienen su estatus de exención de pago. Al ser considerados vehículos de cero o bajas emisiones, estos conductores no solo acceden al trámite sin costo, sino que quedan exentos de las restricciones de circulación en días de alta contingencia ambiental.

Qué incluye la verificación y cómo obtenerla

El proceso de verificación vehicular consiste en una inspección técnica detallada. Incluye la medición de gases contaminantes (monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno), además de una inspección físico-mecánica rápida para asegurar que el motor y el sistema de escape funcionen de manera eficiente.

Al aprobar la prueba, el conductor recibe el distintivo u holograma correspondiente, el cual certifica que el auto cumple con las normas oficiales. En el caso de los beneficiarios de la gratuidad, el sistema aplica el descuento del 100% de manera automática al momento de generar la cita en el portal oficial de cada estado.

Cuándo realizar la verificación vehicular

Es fundamental que los conductores interesados revisen el calendario de acuerdo con el último dígito de sus placas, según:

amarillo (5 o 6) en enero-febrero

rosa (7 u 8) en febrero-marzo

rojo (3 o 4) en marzo-abril

verde (1 o 2) en abril-mayo

azul (9 o 0) en mayo-junio.

Para acceder al beneficio, se debe presentar la documentación original que acredite la condición de adulto mayor o discapacidad, junto con la tarjeta de circulación vigente del año 2026.

Las autoridades han sido enfáticas en que el beneficio de gratuidad solo aplica durante el periodo que corresponde por calendario. Si el propietario intenta realizar la verificación fuera de tiempo o de forma extemporánea, perderá el subsidio y deberá pagar la multa correspondiente por incumplimiento.

Calendario de verificación vehicular para el segundo semestre de 2025. Fuente: Gobierno de México.

Este programa también contempla beneficios para organizaciones de la sociedad civil y vehículos de servicios de emergencia. El objetivo es que las unidades que prestan servicios sociales esenciales no detengan su operación por falta de presupuesto para los trámites de control ambiental.

Se recomienda realizar una afinación previa del motor para asegurar que el vehículo apruebe en el primer intento. Aunque el trámite sea gratuito para estos grupos, una prueba rechazada implica el gasto de una segunda vuelta y la pérdida de tiempo en los verificentros autorizados.