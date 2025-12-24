La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y el Servicio de Transportes Eléctricos, STE, dieron a conocer los horarios especiales de operación que tendrán el Tren Ligero y la Red de Trolebús durante las fiestas de fin de año, con motivo de Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Movilidad de CDMX y el Servicio de Transportes Eléctricos, los ajustes aplicarán los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero, con el objetivo de garantizar la movilidad de las personas usuarias en fechas clave, manteniendo el servicio activo aunque con modificaciones en los horarios habituales.

Horarios especiales de servicio en CDMX. Secretaría de Movilidad

Horarios especiales de servicio

Red de Trolebús

24 de diciembre: de 05:00 a 22:00 horas

25 de diciembre: de 06:00 a 23:30 horas

31 de diciembre: de 05:00 a 22:00 horas

1 de enero: de 06:00 a 23:30 horas

Tren Ligero

24 de diciembre: de 05:00 a 22:30 horas

25 de diciembre: de 07:00 a 23:30 horas

31 de diciembre: de 05:00 a 22:30 horas

1 de enero: de 07:00 a 23:30 horas

Cierres de estaciones y adecuaciones en el servicio

Las autoridades recordaron que, por trabajos de ampliación, la estación Terminal Tasqueña del Tren Ligero permanece cerrada, situación que continuará durante el periodo vacacional.

El STE recordó que los domingos y días festivos está permitido viajar con bicicleta. Secretaría de Movilidad.

Este cierre forma parte de un proyecto de mejora de la infraestructura que busca optimizar la operación y la seguridad del sistema.

Para reducir las afectaciones, el Servicio de Transportes Eléctricos informó que el servicio opera de la estación Las Torres al andén E del CETRAM Tasqueña. Ten en cuenta que se brinda apoyo gratuito con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México para el traslado de las personas usuarias en el tramo afectado.

Más trabajos, reaperturas y facilidades para usuarios

A partir del 20 de diciembre se llevan adelante trabajos de adecuación de la techumbre en la estación La Noria, por lo que se recomienda a las y los usuarios mantenerse atentos a la señalización y a los avisos oficiales sobre posibles cambios operativos mientras duren las labores.

En contraste, la estación Huichapan reanudó su servicio desde el pasado 20 de diciembre, lo que permite mejorar la conectividad del Tren Ligero en la zona.

El STE recordó que los domingos y días festivos está permitido viajar con bicicleta tanto en el Tren Ligero como en la Red de Trolebús, como parte de las facilidades para la movilidad sustentable.