Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo y el auxilio de transporte en Colombia se ajustaron con uno de los incrementos más altos de las últimas décadas. El valor se convirtió en referencia no solo para el pago de los trabajadores formales que ganan el mínimo, sino también para el cálculo de facturas, multas, subsidios y aportes a seguridad social. Aunque el ajuste generó tensiones en el debate entre sindicatos y empresarios, no se ha decretado una nueva variación para la segunda mitad de 2026. En la práctica, las cifras vigentes en los primeros seis meses del año se mantienen sin modificaciones en julio y lo que resta del año, salvo que el Gobierno expida un nuevo decreto. Esto implica que trabajadores y empresas continúan liquidando salarios, horas extras, subsidio de transporte, cesantías y demás prestaciones sobre el mismo salario mínimo y el mismo auxilio de transporte. Para la segunda mitad de 2026, el salario mínimo legal mensual en Colombia se mantiene en 1.750.905 pesos, cifra fijada en diciembre de 2025 mediante decreto del Gobierno nacional. A ese valor se suma el auxilio de transporte, que se mantiene en 249.095 pesos mensuales, de modo que el ingreso mensual total de referencia para quienes perciben el mínimo y tienen derecho al beneficio se ubica en 2.000.000 pesos. Este ajuste representa un alza cercana al 23% frente a 2025. Los decretos que establecieron el salario mínimo y el auxilio de transporte no contemplan cambios diferenciados para la segunda mitad del año, por lo que tanto el salario base como el auxilio de transporte continúan vigentes sin variaciones adicionales. El valor se replica en el cálculo de la jornada ordinaria, el salario mínimo por hora, los pagos de incapacidad y la liquidación de la primera y segunda quincena de cada mes, lo que mantiene estabilidad en la planilla de nómina de las empresas. El auxilio de transporte en Colombia para 2026 se mantiene en 249.095 pesos mensuales en la segunda mitad del año, sin modificación adicional. El beneficio es obligatorio para trabajadores formales que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales, lo que en 2026 equivale a un límite de ingresos cercano a 3.501.810 pesos. El auxilio no aplica a quienes superan ese tope, ni a trabajadores independientes sin relación laboral formal. Aunque el Gobierno ha revisado en algunas ocasiones la normativa sobre subsidios y movilidad, no se ha emitido un nuevo decreto que modifique el monto del auxilio de transporte para el segundo semestre de 2026. El valor se sigue pagando en dinero, como parte del salario, y no se reemplaza por beneficios en especie como bonos de transporte. Esta estabilidad permite que empleadores y trabajadores proyecten ingresos y costos sin cambios adicionales en el cálculo de movilidad. El salario mínimo para 2026 se definió a finales de 2025, tras la falta de acuerdo en la mesa de concertación entre sindicatos, empresarios y el Gobierno. El decreto estableció un aumento significativo sobre el salario mínimo de 2025, con el objetivo de acercar el ingreso básico a un “salario mínimo vital y móvil” en línea con la canasta de bienes y servicios. El ajuste se aplicó de forma plena desde el 1 de enero y se ha mantenido sin cambios en toda la primera y la segunda mitad de 2026. En el segundo trimestre de 2026, un decreto transitorio confirmó que el ajuste del 23% seguiría vigente durante todo el año, lo que implica que el salario mínimo y el auxilio de transporte que se aplican en la segunda mitad son exactamente los mismos que entraron en vigor el 1 de enero. Esta decisión impacta tanto en el bolsillo de millones de trabajadores como en el costo laboral de las empresas, que deben continuar liquidando prestaciones, aportes y recargos sobre el mismo salario mínimo 2026.