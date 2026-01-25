El Tren Interurbano México–Toluca, conocido como El Insurgente, avanza hacia su etapa final. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha confirmado que la obra civil ha sido finalizada y que en la actualidad se llevan a cabo las últimas pruebas en el tramo que conectará con la estación Observatorio en la Ciudad de México (CDMX).

Esta fase representa el paso previo a su apertura total. En este contexto, el Gobierno ha proporcionado detalles sobre la fecha de inauguración del servicio completo del transporte público.

Conozca los detalles de este proyecto de movilidad y aproveche las ventajas como pasajeros. Se anticipa que miles de mexicanos se beneficiarán con esta iniciativa.

Ya es oficial la fecha de inauguración del Tren Interurbano en Observatorio: fue confirmado por Claudia Sheinbaum (foto: archivo).

¿Cuándo se inaugura el tren insurgente Observatorio?

Autoridades federales estiman que la operación completa del tren podría iniciar a finales de enero de 2026, una vez que concluyan las verificaciones de seguridad del sistema.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la apertura total dependerá estrictamente de la validación técnica final , aunque su expectativa es que ocurra durante el primer trimestre de 2026.

Según la SICT, los 57.7 kilómetros que van de Zinacantepec a Observatorio se encuentran ya en pruebas finales, que abarcan sistemas de señalización, telecomunicaciones, frenado, suministro eléctrico y simulaciones de operación en estaciones como Santa Fe y Vasco de Quiroga.

Estaciones del Tren Insurgente: Un recorrido completo

El proyecto incluye un total de siete estaciones:

Toluca Centro

Zinacantepec

Observatorio

Vasco de Quiroga

Santa Fe

Lerma

Metepec

Finalización de todos los tramos estructurales.

Uno de los hitos del proyecto de movilidad es el puente atirantado entre Santa Fe y Observatorio, el cual ha sido construido con más de 6,000 toneladas de acero de refuerzo y 400 toneladas de tirantes.

Este puente representa un avance significativo en la infraestructura de transporte, mejorando la conectividad y facilitando el desplazamiento de los ciudadanos en la región.

A continuación, se presentan las cuestiones que aún se encuentran en proceso:

Ajustes de sistemas electromecánicos

Pruebas completas de comunicación y señalización

Evaluaciones de seguridad operativa

Finalización de accesos, pasos peatonales y adecuaciones viales

El arranque total del Interurbano México–Toluca representará un cambio significativo en la movilidad entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Este proyecto no solo facilitará el transporte, sino que también contribuirá al desarrollo económico de la región.