¿Se despide Uber de la CDMX? La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado confusión entre los usuarios, al difundirse la noción de que Uber cesaría por completo sus actividades en la Ciudad de México. Las autoridades federales han precisado que la resolución se limita a los aeropuertos, donde Uber y otras aplicaciones “no cuentan con autorización” para recoger o dejar pasajeros, según la SICT. A pesar de esta aclaración, el debate sobre la seguridad y la continuidad de Uber en CDMX se ha intensificado, impulsado por la presencia de operativos y la incertidumbre en torno a posibles sanciones. En este contexto, la propia plataforma ha apelado a la suspensión judicial que le permitiría continuar operando. La SICT también recordó que los usuarios pueden seguir utilizando taxis autorizados, servicios turísticos y autobuses regulados en aeropuertos, manteniendo la exclusividad del transporte concesionado en zonas federales. El documento oficial de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, (SICT), reiteró que “los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación”. La dependencia recalcó que la suspensión otorgada por el juzgado “evita operativos arbitrarios o discriminatorios, pero no implica una autorización”, dejando claro que el estatus legal no ha cambiado. La SICT únicamente aclara que los operativos de la Guardia Nacional seguirán vigentes bajo la Ley de Caminos y Autotransporte Federal, sin precisar multas adicionales. En otras palabras, no se ha establecido un castigo nuevo para los usuarios; sin embargo, las aplicaciones continúan sin autorización formal para operar en aeropuertos, lo que perpetúa el riesgo de detenciones o sanciones para los conductores. Las fuentes oficiales no especifican nuevos montos ni sanciones concretas para los pasajeros o conductores que utilicen Uber en aeropuertos. La app de Uber también incorpora herramientas como el botón para contactar a las autoridades, el Centro de Seguridad, la opción “Compartir mi viaje” y un equipo de soporte 24/7 para atender cualquier incidente de seguridad. Uber asegura que todos los socios conductores pasan una verificación de antecedentes penales y evaluaciones periódicas, además de contar con cobertura de seguro para proteger a los pasajeros. La plataforma reiteró que su servicio se construyó con la **seguridad** como eje central, integrando funciones que buscan prevenir incidentes y mantener al usuario acompañado digitalmente en cada viaje.