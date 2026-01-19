Viajar a Estados Unidos será cada vez más difícil, dado el anuncio del gobierno del presidente Donald Trump sobre la suspensión del procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países. La medida forma parte de una nueva estrategia para endurecer la política migratoria y frenar el ingreso de migrantes al país.

Según las autoridades, esta decisión responde a la necesidad de reforzar los controles migratorios. En ese sentido, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en X que “Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán”.

¿Qué impide sacar la visa?

El Departamento de Estado, encabezado por el secretario Marco Rubio, informó que los funcionarios consulares recibieron la orden de suspender las solicitudes de visas de inmigrante correspondientes a los países involucrados. Esta orden se enmarca en una disposición más amplia emitida en noviembre, que endurece los criterios para admitir a personas que podrían ser una carga para el sistema de asistencia social.

La medida no afectará a quienes soliciten visas de no inmigrante, como las de turismo o negocios, que continuarán tramitándose con normalidad.

En un comunicado oficial, el Departamento de Estado señaló que el Gobierno busca poner fin al uso indebido del sistema migratorio por parte de quienes pretenden beneficiarse de los recursos públicos.

¿Qué países no pueden tramitar la visa?

El alcance de la medida es amplio y abarca países de distintas regiones. Se afectarán a países de Asia, África, Europa, América y Oceanía, entre ellos:

Afganistán

Albania

Argelia

Antigua y Barbuda

Armenia

Azerbaiyán

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Bielorrusia

Belice

Bután

Bosnia

Brasil

Birmania

Camboya

Camerún

Cabo Verde

Colombia

Costa de Marfil

Cuba

República Democrática del Congo

Dominica

Egipto

Eritrea

Etiopía

Fiji

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Guatemala

Guinea

Haití

Irán

Irak

Jamaica

Jordania

Kazajistán

Kosovo

Kuwait

Kirguistán

Laos

Líbano

Liberia

Libia

Macedonia del Norte

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Marruecos

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Pakistán

República del Congo

Rusia, Ruanda

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Tanzania

Tailandia

Togo

Túnez

Uganda

Uruguay

Uzbekistán

Yemen

En conjunto, se trata de 75 países cuyos ciudadanos quedarán impedidos de acceder a visas de inmigrante, aun cuando cumplan con todos los requisitos establecidos por la legislación vigente.