A través de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el gobierno federal ha compartido el calendario oficial de los días de descanso obligatorio para el 2026. El primer fue con motivo de las celebraciones por el Año Nuevo el pasado 1 de enero, mientras que para febrero se prevé el primer fin de semana largo para trabajadores de todo el país.

Los días de descanso obligatorio son considerados como feriados a fin de conmemorar fechas históricas y de importancia cultural para México, al tiempo de otorgar un asueto extraordinario a empleados con la posibilidad de extender el período de fin de semana.

De acuerdo al calendario publicado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el próximo día inhábil será el lunes 2 de febrero, en rememoración del Día de la Constitución que se celebra el 5 del mes.

Qué se celebra el 2 de febrero: por qué es feriado en México

La promulgación de la Constitución de México fue el 5 de febrero de 1917, un paso crucial hacia la transformación del país en la búsqueda de un territorio más equitativo. La misma introdujo innovaciones significativas, como los derechos laborales y la reforma agraria, que la colocaron a la vanguardia en materia de derechos sociales.

Decretan feriado el lunes 2 de febrero y será el primer fin de semana largo del 2026 en todo el país.

A lo largo de los años, ha sido objeto de numerosas reformas para adaptarse a los cambios en la sociedad mexicana, lo que demuestra su relevancia y capacidad de evolución. Celebrar el Día de la Constitución es, por tanto, un recordatorio de la lucha por la justicia y la igualdad, así como un llamado a seguir trabajando por el respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana en la vida democrática del país. Con estos fines, se decretó como feriado el lunes 2 de febrero.

2 de febrero: Día de la Candelaria

En coincidencia con el feriado nacional que conmemora el la Constitución mexicana, cada 2 de febrero se recuerda en México el Día de la Candelaria. Es una festividad que fusiona elementos religiosos y culturales, con raíces en la Presentación del Señor y la Purificación de la Virgen María.

Esta celebración se vincula a la tradición de la Rosca de Reyes, creando un ciclo festivo que une a las familias en rituales y celebraciones. La festividad simboliza la luz de Jesús en el mundo, representada a través de la bendición de velas, que son un elemento central en las ceremonias.

Todos los feriados de México en 2026: