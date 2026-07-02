Ya es oficial | El Gobierno visitará casa por casa para cambiar el medidor de luz: será obligatorio para continuar con el servicio (foto: archivo).

La Comisión Federal de Electricidad, CFE, alertó a la población sobre una nueva modalidad de fraude mediante mensajes SMS que simulan ser avisos oficiales para evitar el corte del servicio eléctrico. La empresa aclaró que “la CFE no envía mensajes SMS con enlaces para realizar pagos o evitar supuestos cortes del servicio”.

Como ejemplo, la dependencia difundió la imagen de un mensaje falso que dice: “CFE ALERTA: Evita el corte de luz. Por morosidad. Hoy último día, paga a tiempo”, acompañado de un enlace. La CFE reiteró que este tipo de comunicaciones buscan engañar a los usuarios para que ingresen a sitios fraudulentos.

Aviso de advertencia de la CFE. Freepik

Así es el mensaje falso que circula entre los usuarios

En la imagen compartida por la CFE se observa un SMS enviado desde un número desconocido con un enlace que aparenta pertenecer a la empresa. Sobre la captura aparece el sello de “FALSO”, con el que la dependencia advierte que se trata de un intento de fraude.

Ante este tipo de mensajes, la Comisión recomienda no abrir el enlace, no proporcionar información personal ni realizar pagos desde sitios desconocidos. Además, recordó a la población que “si recibes un mensaje como este, ignóralo, no des clic al enlace y elimínalo”.

La CFE pide consultar únicamente sus canales oficiales

La empresa exhortó a los usuarios a verificar cualquier información relacionada con pagos, adeudos o el suministro eléctrico exclusivamente mediante sus plataformas y medios oficiales, evitando atender mensajes de origen desconocido.

Finalmente, la CFE insistió en que la mejor forma de prevenir este fraude es desconfiar de los SMS con enlaces y corroborar cualquier aviso directamente con la institución. El comunicado concluye con la recomendación de consultar la información únicamente en los canales oficiales de la CFE.