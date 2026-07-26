El ciclo escolar 2025-2026 concluyó oficialmente el 15 de julio, fecha en la que comenzaron las esperadas vacaciones de verano para los estudiantes de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este receso representa el descanso más extenso del calendario escolar para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

En total, los estudiantes cuentan con 32 días hábiles de vacaciones, además de seis fines de semana, antes de retomar sus actividades académicas.

El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027. Gobiern de México

¿Cuándo finalizan las vacaciones de verano de la SEP?

Tras varias semanas de descanso, los alumnos de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional deberán prepararse para el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Según el calendario oficial de la SEP, las vacaciones de verano concluirán el viernes 28 de agosto de 2026, mientras que el regreso a clases está programado para el lunes 31 de agosto, cuando comenzará el nuevo periodo lectivo.

Asimismo, la SEP establece que la próxima etapa estará integrado por 185 días efectivos de clases y finalizará el 9 de julio del año siguiente.

Calendario escolar para estudiantes de México

El calendario escolar 2026-2027 contempla diversos días en los que no habrá actividades escolares. Además de las fechas de descanso obligatorio establecidas por la legislación mexicana, también incluye jornadas destinadas a Consejos Técnicos Escolares y otras actividades administrativas.

Entre las suspensiones oficiales de clases previstas para el próximo ciclo destacan las siguientes:

16 de septiembre de 2026: conmemoración de la Independencia de México.

2 de noviembre de 2026: Día de Muertos.

16 de noviembre de 2026: conmemoración de la Revolución Mexicana.

1 de febrero de 2027: aniversario de la Constitución Política.

15 de marzo de 2027: conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

5 de mayo de 2027: aniversario de la Batalla de Puebla.

Estas fechas forman parte del calendario oficial de la SEP y representan suspensiones de clases para los alumnos. En algunos casos, al coincidir con fines de semana o con sesiones del Consejo Técnico Escolar, pueden dar lugar a fines de semana largos o periodos de descanso extendidos.