Coca-Cola FEMSA reportó ingresos por MXN$76,138 millones durante el segundo trimestre, un incremento anual de 4.7%.

Las acciones de Coca-Cola FEMSA (KOF) repuntaron el lunes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) luego de que la embotelladora reportó un crecimiento de ingresos y utilidad durante el segundo trimestre y anticipó que aumentará los precios de sus productos en México a partir de agosto para recuperar el impacto pendiente del incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la inflación.

Los títulos de la compañía llegaron a avanzar 6.68%, hasta MXN$191.39 por unidad (Ciudad de México, 10:20 horas), su mayor nivel intradía de la sesión, tras la publicación del reporte financiero. Posteriormente moderaron las ganancias y cotizaban alrededor de MXN$189.36 por acción.

Durante la conferencia con analistas, el director general de Coca-Cola FEMSA, Ian Craig, explicó que a principios de año la empresa trasladó a los consumidores alrededor de 85% del efecto combinado del aumento al IEPS y la inflación, por lo que aún existe una brecha que comenzará a cerrar mediante un ajuste de precios en agosto.

“Ahora tenemos suficiente colchón de participación de mercado para comenzar a cerrar la brecha que aún tenemos con la inflación”, dijo el directivo.

La administración reconoció que el incremento podría afectar el comportamiento del consumidor, por lo que mantuvo una postura cautelosa sobre el mercado mexicano.

No obstante, mejoró su expectativa de volumen para el país, al pasar de una caída prevista de entre 2% y 4% a un desempeño prácticamente estable para este año, aunque indicó que evaluará la reacción del mercado tras el aumento antes de modificar nuevamente su guía.

La empresa reportó ingresos por MXN$76,138 millones durante el segundo trimestre, un incremento anual de 4.7%, impulsado principalmente por el desempeño de Sudamérica.

En esa región, los ingresos crecieron 11.8%, hasta MXN$30,868 millones, favorecidos por mayores volúmenes de venta, iniciativas de gestión de ingresos y una mezcla de productos más favorable, factores que compensaron el efecto negativo de la conversión cambiaria.

La utilidad neta de la participación controladora aumentó 16.9%, a MXN$6,211 millones.

Brasil sostiene los resultados de Coca-Cola FEMSA

Mientras México continúa enfrentando un entorno de consumo débil, Brasil volvió a ser el principal motor de crecimiento de Coca-Cola FEMSA.

El volumen de ventas en ese mercado aumentó 5.2% durante el segundo trimestre, impulsado por ganancias de participación de mercado y el sólido desempeño de marcas como Coca-Cola Zero, Sprite, Monster y Powerade, además del impulso comercial asociado con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La administración dijo que Brasil continúa creciendo por encima de la industria y aún observa espacio para seguir expandiendo su participación en categorías como refrescos de sabores, bebidas energéticas y productos sin azúcar.

Anticipó que el país mantendrá un sólido desempeño durante la segunda mitad del año, aunque seguirá de cerca los posibles cambios fiscales y laborales previstos para 2027.