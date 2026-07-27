En esta noticia

Estados Unidos confirmó una nueva apuesta estratégica en América Latina con un proyecto que busca reforzar su presencia en el Pacífico sudamericano. La iniciativa contempla la construcción de una base naval en un punto considerado clave para las rutas comerciales y la seguridad marítima de la región, mediante una inversión superior a los USD 1.000 millones.

El nuevo plan para instalar una base naval en territorio peruano. (fuente: archivo de producción propia)
El nuevo plan para instalar una base naval en territorio peruano. (fuente: archivo de producción propia)

Te puede interesar

El invento del siglo | Ya es oficial el primer avión comercial capaz de llegar a cualquier lugar del mundo sin escalas: promete cambiar la aviación para siempre

Estados Unidos instalará una nueva base naval y militar en América Latina

El proyecto americano estará ubicado en el Callao, el principal puerto de Perú y uno de los más importantes de la región. Su ubicación lo convierte en un nodo clave para:

  • El comercio entre América Latina y Asia.
  • El control de rutas marítimas en el Pacífico
  • Operaciones logísticas y de defensa

Por eso, la instalación de una base naval en este punto tiene un alto valor estratégico.

Finanzas personales.Oficial y confirmado | El SAT incautará cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos que pospusieron este trámite con sus impuestos
Programas sociales.La Suprema Corte decidió a favor de todas las parejas y ya no será necesario casarse por registro civil para recibir una pensión

Estados Unidos invertirá más de 1.000 millones de dólares en tecnología de última generación

La iniciativa contempla una inversión superior a los 1.000 millones de dólares destinada a:

  • Modernizar infraestructura portuaria
  • Incorporar tecnología avanzada
  • Fortalecer la presencia militar en la región

Te puede interesar

Aeropuertos de Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez prohibirán la salida de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte

¿Qué impacto tendrá en América Latina?

La construcción de esta base genera impacto en distintos niveles:

  • Refuerza la presencia de Estados Unidos en América Latina
  • Puede influir en el equilibrio geopolítico con otras potencias
  • Aumenta la relevancia estratégica de Perú en el escenario global