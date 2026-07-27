Estados Unidos confirmó una nueva apuesta estratégica en América Latina con un proyecto que busca reforzar su presencia en el Pacífico sudamericano. La iniciativa contempla la construcción de una base naval en un punto considerado clave para las rutas comerciales y la seguridad marítima de la región, mediante una inversión superior a los USD 1.000 millones.

El nuevo plan para instalar una base naval en territorio peruano. (fuente: archivo de producción propia)

Estados Unidos instalará una nueva base naval y militar en América Latina

El proyecto americano estará ubicado en el Callao, el principal puerto de Perú y uno de los más importantes de la región. Su ubicación lo convierte en un nodo clave para:

El comercio entre América Latina y Asia.

El control de rutas marítimas en el Pacífico

Operaciones logísticas y de defensa

Por eso, la instalación de una base naval en este punto tiene un alto valor estratégico.

Estados Unidos invertirá más de 1.000 millones de dólares en tecnología de última generación

La iniciativa contempla una inversión superior a los 1.000 millones de dólares destinada a:

Modernizar infraestructura portuaria

Incorporar tecnología avanzada

Fortalecer la presencia militar en la región

¿Qué impacto tendrá en América Latina?

La construcción de esta base genera impacto en distintos niveles: