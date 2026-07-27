Durante el cierre de mercados de este lunes, 27 de julio de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.84, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.35% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.94 pesos y un mínimo de 19.89 pesos.

El euro muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -0.22% y en el último año acumula una caída de -7.69%, señalando una depreciación sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pexels).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró oscilaciones con rachas breves de alzas y bajas; aunque cerró con dos jornadas negativas consecutivas, el balance global fue prácticamente neutro.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 5.7425 %, lo que es mayor que la volatilidad anual del 5.5731 %, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en comparación con los días anteriores ha sido favorable. En los últimos dos días, la moneda ha ganado valor respecto a otras divisas, reflejando un interés creciente en la economía europea.

En contraste, la estabilidad previa se ha visto superada, lo que indica un cambio en la percepción del mercado. Esta tendencia sugiere que los inversores están confiando más en el Euro, lo que podría llevar a un fortalecimiento continuo si se mantiene la confianza.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.