Durante el cierre de mercados de este lunes, 27 de julio de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.35, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.35% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.42 pesos y un mínimo de 12.41 pesos.

La cotización del dólar canadiense registró un leve descenso semanal de -0.18% y una caída anual de -5.85%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días el dólar canadiense fue volátil: inició a la baja, encadenó tres avances, retrocedió dos jornadas, rebotó en dos y cerró con dos caídas; saldo casi neutro pero con sesgo bajista.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 8.33%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 6.39%, señalando así que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 2 refleja un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta evolución sugiere que el Dólar canadiense está fortaleciendo su posición frente a otras monedas.

La estabilidad y la mejora de esta moneda pueden ser indicativas de una recuperación económica o de factores favorables en el mercado. Este comportamiento resalta la importancia de seguir de cerca las fluctuaciones en la cotización para entender mejor su impacto en la economía local e internacional.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.